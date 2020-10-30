В субботу, 31-го октября, состоится матч 10-го тура Первой лиги Украины по футболу, в котором одесский «Черноморец» примет «Николаев».
Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч «Черноморец» — «Николаев» покажет официальный YouTube-канал «Черноморца».
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Источник — Sport.ua
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