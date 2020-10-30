ВИДЕО. Зидан про тренерскую карьеру в FIFA 21

В прошлом году в режим «Карьера» была добавлена система динамических показателей потенциала игроков, помогающая следить за ростом и развитием игрока. Эта система отлично себя зарекомендовала, поэтому в этом года разработчики решили сделать подход к развитию игроков еще более обстоятельным и гибким.

В режиме «Карьера» в FIFA 21 вы сможете планировать, как игроки будут развивать свои навыки, и решать, какие аспекты игры им нужно подтягивать.

В этом ролике Зинедин Зидан расскажет кого можно считать хорошим тренером, как всё работает в реальном мире и на что он лично обращает внимание. Интересное интервью с интересным человеком и мастером своего дела.

ВИДЕО. Реакция игроков ПСЖ на их рейтинги в FIFA 21