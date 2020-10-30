Стало известно, кто из игроков Динамо не сыграет с Днепром-1

Поединок чемпионата Украины из-за дисквалификации пропустит Николай Шапаренко

  • 30.10.2020 10:13
  • 1375 просмотров
  • 0 комментариев
Стало известно, кто из игроков Динамо не сыграет с Днепром-1
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

В субботу, 31-го октября, на НСК «Олимпийский» состоится матч 8-го тура УПЛ, в котором киевское «Динамо» выступит номинальным гостем. Встреча с «Днепром-1» начнется в 19:30.

В составе «бело-синих» игру пропустит Николай Шапаренко, получивший прямую красную карточку в поединке предыдущего тура против «Александрии». Количество матчей дисквалификации для динамовца должен определить Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

«Днепр-1»

Дисквалифицированы: нет.

Под угрозой дисквалификации: Владимир Адамюк, Даниил Игнатенко, Игорь Когут (по три предупреждения, возможна дисквалификация на один матч).

«Динамо»

Дисквалифицированы: Николай Шапаренко, Артем Беседин (продолжает отбывать годичное отстранение).

Под угрозой дисквалификации: нет.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности