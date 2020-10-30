Стало известно, кто из игроков Динамо не сыграет с Днепром-1

В субботу, 31-го октября, на НСК «Олимпийский» состоится матч 8-го тура УПЛ, в котором киевское «Динамо» выступит номинальным гостем. Встреча с «Днепром-1» начнется в 19:30.
В составе «бело-синих» игру пропустит Николай Шапаренко, получивший прямую красную карточку в поединке предыдущего тура против «Александрии». Количество матчей дисквалификации для динамовца должен определить Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.
«Днепр-1»
Дисквалифицированы: нет.
Под угрозой дисквалификации: Владимир Адамюк, Даниил Игнатенко, Игорь Когут (по три предупреждения, возможна дисквалификация на один матч).
«Динамо»
Дисквалифицированы: Николай Шапаренко, Артем Беседин (продолжает отбывать годичное отстранение).
Под угрозой дисквалификации: нет.
Источник — ФК Динамо Киев
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