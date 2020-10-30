КАРИКАТУРА ДНЯ. Диего Марадона — солнце Аргентины

Омар Момани поздравил легендарного форварда с днем рождения

  • 30.10.2020 09:47
  • 566 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Диего Марадона — солнце Аргентины
© Twitter. Диего Марадона

Известный карикатурист Омар Момани поздравил легендарного аргентинского нападающего Диего Марадону с днем рождения. 30-го октября Диего исполнилось 60 лет.

«Диего Марадона. С днем рождения», — прокомментировал Момани свою новую работу.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    zac1310
      zac1310, 30.10.2020 10:03
    0
    Лучший футболист мира, лучшие годы которого пришлись на моё детство.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 30.10.2020 10:03
    0
    Лучший футболист мира, лучшие годы которого пришлись на моё детство.
    Ссылка
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