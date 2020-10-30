КАРИКАТУРА ДНЯ. Диего Марадона — солнце Аргентины

Известный карикатурист Омар Момани поздравил легендарного аргентинского нападающего Диего Марадону с днем рождения. 30-го октября Диего исполнилось 60 лет.
«Диего Марадона. С днем рождения», — прокомментировал Момани свою новую работу.
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Источник — Instagram
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