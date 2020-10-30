В поединке группового этапа Лиги Европы португальская «Бенфика» дома разгромила «Стандард» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бенфика» — «Стандард» — 3:0
Голы: Пицци, 49, с пенальти, 76, Вальдшмидт, 66, с пенальти
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Пицци (Бенфика).
|66'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лука Вальдшмидт (Бенфика).
|49'
|ГОЛ ! С пенальти забил Пицци (Бенфика).
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Источник — Футбол 1/2/3
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