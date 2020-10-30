Карлос ДЕ ПЕНА: «Динамо вышло в Лигу чемпионов, чтобы побеждать»

Полузащитник «бело-синих» – о амбициях команды

  • 30.10.2020 03:39
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Карлос ДЕ ПЕНА: «Динамо вышло в Лигу чемпионов, чтобы побеждать»
© ФК Динамо Киев. Карлос Де Пена

Уругвайский хавбек киевского «Динамо» Карлос де Пена рассказал о целях команды в Лиге чемпионов.

«Мы играем за «Динамо» и стараемся выигрывать каждый свой матч. Сделаем все, чтобы забивать мячи, атаковать и одерживать победы. Мы понимаем, что будет трудно, но у нас есть уверенность и вера в то, что мы делаем.

Мы молодая команда, но дадим бой. «Динамо» вышло в Лигу чемпионов не для того, чтобы просто участвовать в групповом этапе или смотреть, какие красивые стадионы у наших соперников. Нет, мы вышли, чтобы побеждать. История «Динамо» говорит нам, что надо пытаться выигрывать каждый свой матч», – сказал де Пена.

Отметим, что после двух туров команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице группы G, имея в активе одно очко. «Динамо» опережает венгерский «Ференцварош» лишь по дополнительным показателям, а от туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны» отстает на 2 и 5 очков соответственно.

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Источник — Трибуна

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