ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 октября

В пятницу, 30 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:00. Шахтер - Мариуполь 1,14 - 7,95 - 20,75
22:00. Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1,98 - 3,35 - 4,37
22:00. Эйбар - Кадис 2,44 - 3,05 - 3,45
21:30. Шальке - Штутгарт 3,38 - 3,55 - 2,25
21:45. Генк - Эйпен 1,78 - 3,95 - 4,45
22:30. Пасуш - Порту 1,28 - 6,25 - 10,95
ТЕННИС
15:00. Андерсен - Медведев 4,28 - 1,25
18:30. Джокович - Сонего 1,08 - 14,25
Виталий Петровский, Sport.ua
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