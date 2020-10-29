ВИДЕО. Динамовец Фран Соль забил дебютный гол за Тенерифе

Нападающий Фран Соль, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», забил дебютный гол за «Тенерифе».
Испанский форвард отличился забитым голом на 39-й минуте матча Сегунды против «Луго» (1:0) после первого тайма.
ГОЛ! 1:0. Фран Соль, 39 мин.
FRAN SOL FRAN GOLLLLLLL VAMOS TETE pic.twitter.com/SGPaKcsXaN— 🇮🇨🏴 Matamala🔻 (@SerMatamala) October 29, 2020
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Источник — Sport.ua
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статистика говорит что от него не зря избавились. но гол красавец забил, не типичный для Соля.
статистика говорит что от него не зря избавились. но гол красавец забил, не типичный для Соля.
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