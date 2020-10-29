ВИДЕО. Динамовец Фран Соль забил дебютный гол за Тенерифе

Испанский форвард отличился забитым голом в матче Сегунды против «Луго»

  • 29.10.2020 20:59
  • 3540 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Динамовец Фран Соль забил дебютный гол за Тенерифе
© ФК Тенерифе. Фран Соль

Нападающий Фран Соль, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», забил дебютный гол за «Тенерифе».

Испанский форвард отличился забитым голом на 39-й минуте матча Сегунды против «Луго» (1:0) после первого тайма.

ГОЛ! 1:0. Фран Соль, 39 мин.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 29.10.2020 21:47
    +4
    Пришел в Динамо стоял 6 миллионов евро в трансфермаркете, сейчас его цена 1 миллион. За полтора года в 6 раз подешевел. "Удачный" трансфер киевлян
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 21:42
    +7
    Хз, учитывая утомленную морду супряги уставшего уже от жизни и от футбола будто бы, мб стоило позже соля плавить, хотя что тот что другой все больше разочаровывают, а ск статей было пиарных, какие надежды подавали, ск новостей и тд, а на деле пшик пока полный
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 21:11
    0
    2020/2021 "Тенерифе" "Тенерифе" 7 0 0 0 1 0 485 мин
    статистика говорит что от него не зря избавились. но гол красавец забил, не типичный для Соля.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 21:42
    +7
    Хз, учитывая утомленную морду супряги уставшего уже от жизни и от футбола будто бы, мб стоило позже соля плавить, хотя что тот что другой все больше разочаровывают, а ск статей было пиарных, какие надежды подавали, ск новостей и тд, а на деле пшик пока полный
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.10.2020 21:47
    +4
    Пришел в Динамо стоял 6 миллионов евро в трансфермаркете, сейчас его цена 1 миллион. За полтора года в 6 раз подешевел. "Удачный" трансфер киевлян
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 21:11
    0
    2020/2021 "Тенерифе" "Тенерифе" 7 0 0 0 1 0 485 мин
    статистика говорит что от него не зря избавились. но гол красавец забил, не типичный для Соля.
    Ссылка
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