Виктор КОРНИЕНКО: «Приятно быть в основе Шахтера, но это только старт»

«Шахтер» объявил о продлении контракта с защитником Виктором Корниенко, который с нынешнего сезона стал игроком основы.

21-летний футболист прокомментировал продление договора до 2025 года.

– Еще в прошлом сезоне ты выступал за «Мариуполь», а сейчас играешь в основном составе «Шахтера» в Лиге чемпионов против «Реала» и «Интера» – мог себе такое представить?

– Нет, конечно. Это мечта каждого футболиста, каждого мальчишки, который начинает играть в футбол. Конечно, неожиданно и приятно, но это только старт. Буду стремиться ставить себе высокие цели и идти к ним.

– Ты в команде всего два месяца, но уже признан болельщиками лучшим игроком сентября. Как удалось этого достичь?

– Выходил и работал, выполнял то, что от меня требует тренерский штаб. Мне кажется, потому и добился такого результата.

– Что было самым сложным в первой команде «Шахтера»?

– Понадобилась неделя на адаптацию. Да, в это время было непривычно, но ребята хорошо меня приняли, проблем нет.

– Ты получил дебютный вызов в сборную Украины. Какие испытывал эмоции после звонка Андрея Шевченко?

– Эмоции положительные. Наверное, все мечтают о таком. Поеду доказывать, чтобы быть на каждом сборе. Но еще нужно работать.

– Какие планы у тебя в «Шахтере»?

– Я уже говорил: победа в чемпионате, Лиге чемпионов и в каждой игре.