Виктор КОРНИЕНКО: «Приятно быть в основе Шахтера, но это только старт»

Защитник прокомментировал продление контракта

  • 29.10.2020 21:11
  • 699 просмотров
  • 3 комментария
Виктор КОРНИЕНКО: «Приятно быть в основе Шахтера, но это только старт»
© twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» объявил о продлении контракта с защитником Виктором Корниенко, который с нынешнего сезона стал игроком основы.

21-летний футболист прокомментировал продление договора до 2025 года.

– Еще в прошлом сезоне ты выступал за «Мариуполь», а сейчас играешь в основном составе «Шахтера» в Лиге чемпионов против «Реала» и «Интера» – мог себе такое представить?
– Нет, конечно. Это мечта каждого футболиста, каждого мальчишки, который начинает играть в футбол. Конечно, неожиданно и приятно, но это только старт. Буду стремиться ставить себе высокие цели и идти к ним.

– Ты в команде всего два месяца, но уже признан болельщиками лучшим игроком сентября. Как удалось этого достичь?
– Выходил и работал, выполнял то, что от меня требует тренерский штаб. Мне кажется, потому и добился такого результата.

– Что было самым сложным в первой команде «Шахтера»?
– Понадобилась неделя на адаптацию. Да, в это время было непривычно, но ребята хорошо меня приняли, проблем нет.

– Ты получил дебютный вызов в сборную Украины. Какие испытывал эмоции после звонка Андрея Шевченко?
– Эмоции положительные. Наверное, все мечтают о таком. Поеду доказывать, чтобы быть на каждом сборе. Но еще нужно работать.

– Какие планы у тебя в «Шахтере»?
– Я уже говорил: победа в чемпионате, Лиге чемпионов и в каждой игре.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    Don Sergio
      Don Sergio, 29.10.2020 22:20
    0
    Оставайся таким же борзым и неуступчивым)) у тебя получается
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 22:03
    0
    Только удачи, пока один из лучших в Шахтёре.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 29.10.2020 21:38
    +1
    Хороший парень, а главное не просто оказался в нужное время в нужном месте, а то, что делает всё, чтобы соответствовать......
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 29.10.2020 21:38
    +1
    Хороший парень, а главное не просто оказался в нужное время в нужном месте, а то, что делает всё, чтобы соответствовать......
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 29.10.2020 22:20
    0
    Оставайся таким же борзым и неуступчивым)) у тебя получается
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 22:03
    0
    Только удачи, пока один из лучших в Шахтёре.
    Ссылка
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