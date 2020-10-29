Тарас ЗАВИЙСКИЙ: «Мне просто не нравится алкоголь»

25-летний украинский игрок «Олимпика» Тарас Завийский рассказал о своем отношении к алкоголю.
- Тарас Завийский — умный футболист?
- Хочется в это верить (Смеется).
- Ты производишь впечатление настоящего ЗОЖника. Как ты развлекаешься и можешь ли себе, хоть изредка, позволить алкоголь?
- Так и есть. Я стараюсь оставаться профессионалом и практически не употребляю ничего, что бы могло как-то помешать мне выкладываться по максимуму на тренировках. За редким исключением, по праздникам могу выпить немного вина. Но мне просто банально не нравится алкоголь.
- Сколько раз подтянешься?
- Я никогда не гнался за какими-то рекордами, поэтому не скажу точную цифру, но раз 15 — легко.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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