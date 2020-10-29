Тарас ЗАВИЙСКИЙ: «Мне просто не нравится алкоголь»

Футболист «Олимпика» старается придерживаться принципов ЗОЖ

  • 29.10.2020 19:34
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Тарас ЗАВИЙСКИЙ: «Мне просто не нравится алкоголь»
© ФК Олимпик Донецк. Тарас Завийский

25-летний украинский игрок «Олимпика» Тарас Завийский рассказал о своем отношении к алкоголю.

- Тарас Завийский — умный футболист?
- Хочется в это верить (Смеется).

- Ты производишь впечатление настоящего ЗОЖника. Как ты развлекаешься и можешь ли себе, хоть изредка, позволить алкоголь?
- Так и есть. Я стараюсь оставаться профессионалом и практически не употребляю ничего, что бы могло как-то помешать мне выкладываться по максимуму на тренировках. За редким исключением, по праздникам могу выпить немного вина. Но мне просто банально не нравится алкоголь.

- Сколько раз подтянешься?
- Я никогда не гнался за какими-то рекордами, поэтому не скажу точную цифру, но раз 15 — легко.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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