Тарас ЗАВИЙСКИЙ: «Мне просто не нравится алкоголь»

25-летний украинский игрок «Олимпика» Тарас Завийский рассказал о своем отношении к алкоголю.

- Тарас Завийский — умный футболист?

- Хочется в это верить (Смеется).

- Ты производишь впечатление настоящего ЗОЖника. Как ты развлекаешься и можешь ли себе, хоть изредка, позволить алкоголь?

- Так и есть. Я стараюсь оставаться профессионалом и практически не употребляю ничего, что бы могло как-то помешать мне выкладываться по максимуму на тренировках. За редким исключением, по праздникам могу выпить немного вина. Но мне просто банально не нравится алкоголь.

- Сколько раз подтянешься?

- Я никогда не гнался за какими-то рекордами, поэтому не скажу точную цифру, но раз 15 — легко.