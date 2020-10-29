ФОТО. Лунин похвастался новым стилем

Украинский голкипер «Реала» провел вечер со своей возлюбленной

  • 29.10.2020 19:21
  • 4766 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Лунин похвастался новым стилем
© Instagram. Анастасия Томазова и Андрей Лунин

21-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин похвастался новым стилем.

«Вечер с любимой», — прокомментировал Лунин фото с Анастасией Томазовой.

Текущий сезон Лунин проводит в составе «Реала». Украинец пока не сыграл ни одного матча за мадридский клуб.

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Источник — Instagram

(16 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 29.10.2020 20:03
    +1
    Человек кайфует от жизни. Его право
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 29.10.2020 19:57
    +5
    mpa_dn, 29.10.2020 19:52
    и тёлка с ним тоже какая-то... не естественная
    Типичная жена футболиста.
    Ссылка
    mpa_dn
      mpa_dn, 29.10.2020 19:52
    0
    salomon77757, 29.10.2020 19:41
    Как маникен
    и тёлка с ним тоже какая-то... не естественная
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 19:43
    +2
    Лучше бы он игрой своей хвастался.
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 29.10.2020 19:41
    +7
    Как маникен
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 19:37
    +7
    Нарушены пропорции...
    Кто фотал? Куртуа?)
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 29.10.2020 19:41
    +7
    Как маникен
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 19:37
    +7
    Нарушены пропорции...
    Кто фотал? Куртуа?)
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 29.10.2020 19:57
    +5
    mpa_dn, 29.10.2020 19:52
    и тёлка с ним тоже какая-то... не естественная
    Типичная жена футболиста.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 19:43
    +2
    Лучше бы он игрой своей хвастался.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 29.10.2020 20:03
    +1
    Человек кайфует от жизни. Его право
    Ссылка
    mpa_dn
      mpa_dn, 29.10.2020 19:52
    0
    salomon77757, 29.10.2020 19:41
    Как маникен
    и тёлка с ним тоже какая-то... не естественная
    Ссылка
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