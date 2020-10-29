ФОТО. Лунин похвастался новым стилем

21-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин похвастался новым стилем.
«Вечер с любимой», — прокомментировал Лунин фото с Анастасией Томазовой.
Текущий сезон Лунин проводит в составе «Реала». Украинец пока не сыграл ни одного матча за мадридский клуб.
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Источник — Instagram
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Кто фотал? Куртуа?)
Кто фотал? Куртуа?)
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