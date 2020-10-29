Василий УТКИН: «Блохин был злой. Шевченко круче»

Специалист поделился мнением о легендарных украинских нападающих

  • 29.10.2020 18:38
  • 1657 просмотров
  • 2 комментария
Василий УТКИН: «Блохин был злой. Шевченко круче»
© ZN.ua. Василий Уткин

Известный российский комментатор Василий Уткин сравнил легендарных украинских форвардов Олега Блохина и Андрея Шевченко.

– Блохин — великий?
– Безусловно.

– Кто круче — Блохин или Шевченко?
– Для меня, безусловно, Шевченко. Во-первых, на его игру я уже не сердцем смотрел, а головой понимал, из чего состоит его талант. Это не оценки. Я не пытаюсь их расставить по местам, это просто уже совсем другое восприятие. Я как-то общался с Андреем довольно близко. Он мне до сих пор предельно симпатичен, хотя мы с ним давно не разговаривали. Наверное, лет, чтобы не соврать... В последний раз я с ним разговаривал, когда «Челси» выиграл Лигу чемпионов, вот тогда я ему позвонил и поздравил (в сезоне 2011/2012 — прим. ред.), ведь раньше он играл за «Челси». Давно это было, давно.

Он (Шевченко — прим. ред.) сохраняет свою органику. Блохин, все же, по темпераменту был злой. А Шевченко очень органичный, общительный. В этом есть часть осознанного имиджа. Мы же не маленькие, понимаем, что у нас работает, а что — нет. Мне этот образ гораздо ближе. И я видел гораздо больше матчей Шевченко, я по-другому их воспринимал. Я не хочу выходить за пределы собственного восприятия, это не вопрос истины, это вопрос предпочтения. Я прекрасно понимаю, что для людей, которые в 1975-м году ходили в Киеве на стадион «Республиканский», то для них Блохин, наверное, навсегда останется номером один.

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Источник — YouTube

(4 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 29.10.2020 19:15
    -1
    А хто такий цей Вася Уткін?
    Нафіга нам знати, що він собі думає? Хай думає про Кокоріна та Газаєва. То його братани.
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    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 19:02
    0
    Они оба по своему великие и талантливые
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 19:02
    0
    Они оба по своему великие и талантливые
    Ссылка
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