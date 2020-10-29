Геннадий ЗУБОВ: «Заря сделает все, чтобы реабилитироваться»

Бывший футболист «Зари» Геннадий Зубов поделился ожиданиями от матча луганской команды с «Брагой» в Лиге Европы.

«Верю, что в матче с «Брагой» «Заря» сделает все, чтобы реабилитироваться за крупное поражение от «Лестера». Та игра станет хорошей школой для луганчан. Первый тайм поединка в Англии мне понравился, и это вселяет оптимизм перед матчем с португальцами. Да, забить в первом туре не получилось, но сейчас «Заря» будет играть дома при своих болельщиках. Уверен, что матч будет интересным.

По большому счету, хозяевам отступать некуда, необходимо только побеждать. Это тоже должно добавить мотивации команде Виктора Скрипника. Если у луганчан получатся быстрые атаки, то к победе они будут ближе. Ставлю на минимальную победу «Зари» — 2:1», — считает Зубов.

Матч Лиги Европы «Заря» — «Брага» состоится в четверг, 29-го октября, в 19:55 по киевскому времени.