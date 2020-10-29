Геннадий ЗУБОВ: «Заря сделает все, чтобы реабилитироваться»

У луганского клуба есть шансы победить «Брагу», считает специалист

  • 29.10.2020 18:15
  • 255 просмотров
  • 0 комментариев
Геннадий ЗУБОВ: «Заря сделает все, чтобы реабилитироваться»
© ФК Карпаты Львов. Геннадий Зубов

Бывший футболист «Зари» Геннадий Зубов поделился ожиданиями от матча луганской команды с «Брагой» в Лиге Европы.

«Верю, что в матче с «Брагой» «Заря» сделает все, чтобы реабилитироваться за крупное поражение от «Лестера». Та игра станет хорошей школой для луганчан. Первый тайм поединка в Англии мне понравился, и это вселяет оптимизм перед матчем с португальцами. Да, забить в первом туре не получилось, но сейчас «Заря» будет играть дома при своих болельщиках. Уверен, что матч будет интересным.

По большому счету, хозяевам отступать некуда, необходимо только побеждать. Это тоже должно добавить мотивации команде Виктора Скрипника. Если у луганчан получатся быстрые атаки, то к победе они будут ближе. Ставлю на минимальную победу «Зари» — 2:1», — считает Зубов.

Матч Лиги Европы «Заря» — «Брага» состоится в четверг, 29-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности