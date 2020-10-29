Олег ШЕЛАЕВ: «Заре не хватает запаса прочности»

Специалист поделился ожиданиями от матча луганской команды с «Брагой» в Лиге Европы

  • 29.10.2020 17:35
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Олег ШЕЛАЕВ: «Заре не хватает запаса прочности»
© ФК Металлист. Олег Шелаев

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от противостояния «Зари» с «Брагой» в Лиге Европы.

«Все мы хотим, чтобы «Заря» победила «Брагу», но нужно учитывать уровень португальской команды, поэтому мне сложно отдать преимущество украинскому коллективу.

Несмотря на то, что луганчане неплохо провели несколько последних игр чемпионата, запаса прочности команде все равно пока не хватает. Я не беру игру с «Рухом», в которой подопечные Виктора Скрипника действовали в большинстве. А вот, к примеру, в матче с «Колосом» было видно, что «Заре» еще нужно прибавлять. А «Брага», не в обиду команде Руслана Костышина, на порядок сильнее.

Не скажу, что предстоящий матч — ключевой для луганчан, поскольку это только второй тур. Впереди еще много игр, и, если что, ситуацию еще можно будет исправить. Думаю, во встрече «Заря» — «Брага» будет ничья с забитыми мячами», — считает Шелаев.

Матч Лиги Европы «Заря» — «Брага» состоится в четверг, 29-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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