ФОТО. Ужасный старт сезона для Гризманна

Форварду «Барселоны» пока не удалось отметиться результативными действиями

  • 29.10.2020 15:53
  • 458 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Ужасный старт сезона для Гризманна
© ФК Барселона. Антуан Гризманн

29-летний французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн выдал очень слабый старт сезона 2020/2021.

Всего Гризманн сыграл за каталонскую команду 6 матчей во всех турнирах, где не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Антуан провел на поле 362 минуты.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Diego Armando
      Diego Armando, 29.10.2020 16:17
    +2
    Як на мене, в нього поганий старт кар'єри в Барселоні, що й очікувалось.
    Грізманн вигорів ще в останні роки в Атлетико, тому на що розраховувала Барса не зрозуміло.
    Ссылка
    Diego Armando
      Diego Armando, 29.10.2020 16:17
    +2
    Як на мене, в нього поганий старт кар'єри в Барселоні, що й очікувалось.
    Грізманн вигорів ще в останні роки в Атлетико, тому на що розраховувала Барса не зрозуміло.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности