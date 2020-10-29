ФОТО. Ужасный старт сезона для Гризманна

29-летний французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн выдал очень слабый старт сезона 2020/2021.

Всего Гризманн сыграл за каталонскую команду 6 матчей во всех турнирах, где не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Антуан провел на поле 362 минуты.