ФОТО. Ужасный старт сезона для Гризманна

29-летний французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн выдал очень слабый старт сезона 2020/2021.
Всего Гризманн сыграл за каталонскую команду 6 матчей во всех турнирах, где не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Антуан провел на поле 362 минуты.
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Источник — Transfermarkt
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Грізманн вигорів ще в останні роки в Атлетико, тому на що розраховувала Барса не зрозуміло.
Грізманн вигорів ще в останні роки в Атлетико, тому на що розраховувала Барса не зрозуміло.
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