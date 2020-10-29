Трубин и Цитаишвили вызваны в сборную Украины U-21 на ближайшие матчи

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань назвал имена 24 игроков, которые вызваны на два заключительных матча отбора на Евро-2021 против Мальты и Северной Ирландии (13 и 17 ноября соответственно):

Вратари: Анатолий Трубин («Шахтер»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Руслан Нещерет («Динамо»).

Защитники: Александр Сирота, Роман Вантух, Константин Вивчаренко (все — «Динамо»), Владислав Дубинчак («Днепр-1»), Назарий Муравский («Мариуполь»), Владислав Бабогло («Александрия»), Богдан Милованов («Спортинг», Испания).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Ярослав Надольский, Богдан Билошевский (все — «Динамо»), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все — «Днепр-1»), Георгий Судаков («Шахтер»), Максим Лунев («Заря»), Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (оба — «Мариуполь»), Даниил Семилет («Ворскла»).

Нападающие: Илья Шевцов («Десна»), Даниил Сикан («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Рух»).

Напомним, сборная Украины уже досрочно потеряла шансы на выход в финальную часть Евро-2021.