Мораес и Кривцов приступили к тренировкам с Шахтером

«Горняки» готовятся к матчам чемпионата Украины против «Мариуполя»

  • 29.10.2020 15:12
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  • 1 комментарий
Мораес и Кривцов приступили к тренировкам с Шахтером
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

«Шахтер» снова переключает внимание на чемпионат Украины. Утром 29-го октября «оранжево-черные» провели тренировку в Святошино.

Перед началом сессии Луиш Каштру предложил своим подопечным 15-минутное теоретическое занятие, а после этого команда переместилась на поле. Тренировка была в большей степени посвящена тактике: в программу вошла отработка позиционной игры, стандартных положений и в индивидуальном порядке ударов по воротам.

Полноценно к тренировочному процессу вернулись защитник Сергей Кривцов и нападающий Жуниор Мораес – оба уже трудятся в общей группе. Отдельные программы восстановления сейчас у Виктора Коваленко, Дентиньо, Фернандо, Евгения Коноплянки, Максима Малышева и Исмаили.

«Шахтер» готовится к матчу 8-го тура УПЛ с «Мариуполем», который состоится завтра, 30-го октября, на НСК «Олимпийский». Начало в 19:00.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚒ @kriva4 и @jrmoraes10 вернулись к тренировкам в общей группе накануне матча с «Мариуполем». ⠀ ⚒ @kriva4 і @jrmoraes10 повернулись до тренувань у загальній групі напередодні матчу з «Маріуполем». ⠀ #ШахтерМариуполь #ШахтарМаріуполь #ShakhtarMariupol #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #тренування #workout #тренировка

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 16:13
    +1
    Это радует.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 16:13
    +1
    Это радует.
    Ссылка
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