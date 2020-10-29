Мораес и Кривцов приступили к тренировкам с Шахтером

«Шахтер» снова переключает внимание на чемпионат Украины. Утром 29-го октября «оранжево-черные» провели тренировку в Святошино.

Перед началом сессии Луиш Каштру предложил своим подопечным 15-минутное теоретическое занятие, а после этого команда переместилась на поле. Тренировка была в большей степени посвящена тактике: в программу вошла отработка позиционной игры, стандартных положений и в индивидуальном порядке ударов по воротам.

Полноценно к тренировочному процессу вернулись защитник Сергей Кривцов и нападающий Жуниор Мораес – оба уже трудятся в общей группе. Отдельные программы восстановления сейчас у Виктора Коваленко, Дентиньо, Фернандо, Евгения Коноплянки, Максима Малышева и Исмаили.

«Шахтер» готовится к матчу 8-го тура УПЛ с «Мариуполем», который состоится завтра, 30-го октября, на НСК «Олимпийский». Начало в 19:00.