ФОТО. Дочь Серены Уильямс тренируется на корте

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась фотографией, на которой она вместе с дочерью находится на теннисном корте.
Трехлетняя Олимпия уже держит в руках ракетку.
«Приключения Серены и Олимпии продолжаются», – написала теннисистка в комментарии к публикации.
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Источник — Instagram
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