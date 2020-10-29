ФОТО. Дочь Серены Уильямс тренируется на корте

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась фотографией, на которой она вместе с дочерью находится на теннисном корте.

Трехлетняя Олимпия уже держит в руках ракетку.

«Приключения Серены и Олимпии продолжаются», – написала теннисистка в комментарии к публикации.