Рэшфорд и Фелиш – претенденты на звание Игрока недели в Лиге чемпионов

Также в списке претендентов – партнер Руслана Малиновского по «Аталанте»

  • 29.10.2020 14:52
  • 207 просмотров
  • 1 комментарий
Рэшфорд и Фелиш – претенденты на звание Игрока недели в Лиге чемпионов
© twitter.com/ChampionsLeague

УЕФА опубликовала список из четырех претендентов на звание лучшего игрока второго тура Лиги чемпионов.

В него вошли хавбек «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, нападающий ПСЖ Мойзе Кин и партнер Руслана Малиновского по «Аталанте», колумбийский форвард Дуван Сапата.

Принять участие в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов можно здесь.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    and vik
      and vik, 29.10.2020 15:20
    0
    А белуце нє?
    Ссылка
    and vik
      and vik, 29.10.2020 15:20
    0
    А белуце нє?
    Ссылка
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