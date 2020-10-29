Рэшфорд и Фелиш – претенденты на звание Игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовала список из четырех претендентов на звание лучшего игрока второго тура Лиги чемпионов.
В него вошли хавбек «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, нападающий ПСЖ Мойзе Кин и партнер Руслана Малиновского по «Аталанте», колумбийский форвард Дуван Сапата.
Принять участие в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов можно здесь.
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Источник — УЕФА
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