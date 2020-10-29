Тренер Браги рассказал, связывался ли с Фонсекой для консультаций по Заре

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял накануне поединка с «Зарей» в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы пообщался с прессой.

О «Заре»: «После поверхностного анализа, который я провел сразу после жеребьевки, было ясно, что имя «Зари» в Европе, возможно, немногим что-то говорит. Однако это команда с высокой компетенцией, которая ставит одну задачу – побеждать».

О стиле игры луганчан: «Мы не хотим ничего менять в своей игре из-за соперника. В прошлом году «Заря» стала второй в Украине после «Шахтера» по проценту владения мячом. У них есть идея игры, равно как и у нас. На поле выйдут две команды, которые очень хорошо организованы, а потому я рассчитываю на хорошую игру. Есть все предпосылки для интересного футбола».

О консультациях с Фонсекой: «Мы с Паулу друзья, но у меня не было возможности поговорить с ним о «Заре». На самом деле я не звонил ему, потому что в настоящее время есть инструменты, помогающие нам изучить каждый матч соперника».

Напомним, матч «Заря» - «Брага» состоится в Запорожье сегодня. Его начало запланировано на 19:55.