Потрясающие цифры! Матч Шахтер – Интер показал отличные рейтинги в Италии

Поединок в эфире одного из телеканалов посмотрел почти один миллион зрителей

  • 29.10.2020 13:52
  • 1150 просмотров
  • 3 комментария
Потрясающие цифры! Матч Шахтер – Интер показал отличные рейтинги в Италии
© shakhtar.com

Итальянская пресса раскрывает цифры зрительного интереса в стране к матчам второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

В частности, самым рейтинговым поединком на Sky Sport во вторник оказалась игра «Шахтера» и «Интера». Ее в прямом эфире посмотрело 987 тысяч человек.

Напомним, поединок состоялся в Киеве и завершился ничьей 0:0.

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Источник — FC Inter News

(8 голосов)

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Комментарии
    Bop
      Bop, 29.10.2020 14:23
    0
    Макс Жёсткий, 29.10.2020 14:19
    Уровень Шахтёра есть уровень!!
    Смотрели на игру Интера.
    Тогда озвучьте цифры по Украине....
    Чтобы было с чем сравнить.
    Хотя бы 100 тысяч есть?
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 14:19
    +2
    Уровень Шахтёра есть уровень!!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 29.10.2020 14:14
    +1
    Прямая трансляция матча вице-чемпиона страны в Лиге Чемпионов стал самым рейтинговым поединком аж за... целый вторник?! вот это сильная новость. как не ожиданно. держите нас в курсе...
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 14:19
    +2
    Уровень Шахтёра есть уровень!!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 29.10.2020 14:14
    +1
    Прямая трансляция матча вице-чемпиона страны в Лиге Чемпионов стал самым рейтинговым поединком аж за... целый вторник?! вот это сильная новость. как не ожиданно. держите нас в курсе...
    Ссылка
    Bop
      Bop, 29.10.2020 14:23
    0
    Макс Жёсткий, 29.10.2020 14:19
    Уровень Шахтёра есть уровень!!
    Смотрели на игру Интера.
    Тогда озвучьте цифры по Украине....
    Чтобы было с чем сравнить.
    Хотя бы 100 тысяч есть?
    Ссылка
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