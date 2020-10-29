Потрясающие цифры! Матч Шахтер – Интер показал отличные рейтинги в Италии

Итальянская пресса раскрывает цифры зрительного интереса в стране к матчам второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
В частности, самым рейтинговым поединком на Sky Sport во вторник оказалась игра «Шахтера» и «Интера». Ее в прямом эфире посмотрело 987 тысяч человек.
Напомним, поединок состоялся в Киеве и завершился ничьей 0:0.
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Источник — FC Inter News
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Тогда озвучьте цифры по Украине....
Чтобы было с чем сравнить.
Хотя бы 100 тысяч есть?
Тогда озвучьте цифры по Украине....
Чтобы было с чем сравнить.
Хотя бы 100 тысяч есть?
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