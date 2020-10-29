ВИДЕО. Что сказал Сульшер после разгромной победы над Лейпцигом

Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера после разгромной победы в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг» (5:0).
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Источник — Sport.ua
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НОУ КАМП СТАИЛ, ШЕРИНГЕМ /СУЛЬШЕР
НОУ КАМП СТАИЛ, ШЕРИНГЕМ /СУЛЬШЕР
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