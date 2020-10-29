ВИДЕО. Что сказал Сульшер после разгромной победы над Лейпцигом

Новое интересное видео от ютуб-канала Sport.ua

  • 29.10.2020 11:55
  • 835 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Что сказал Сульшер после разгромной победы над Лейпцигом
© Sports.kz. Уле Гуннар Сульшер

Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера после разгромной победы в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг» (5:0).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    stalevar1250
    online
      stalevar1250, 29.10.2020 12:48
    0
    Не уж то Сульшер готовит аля - ЛЧ/99 - Финал
    НОУ КАМП СТАИЛ, ШЕРИНГЕМ /СУЛЬШЕР
    Ссылка
    stalevar1250
    online
      stalevar1250, 29.10.2020 12:48
    0
    Не уж то Сульшер готовит аля - ЛЧ/99 - Финал
    НОУ КАМП СТАИЛ, ШЕРИНГЕМ /СУЛЬШЕР
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности