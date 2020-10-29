ТаТоТаке. Каштру предал Шахтер, первый провал Луческу

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив аплодируют мудростям Каштру во время матча «Шахтера» и «Интера», удивляются инертности «Динамо» в игре с «Ференцварошем» и называют вещи своими именами - это был первый провал Луческу в Киеве.
Кроме того в выпуске - опровергаем слухи о новом вратаре «Шахтера», дарим инсайд о о возвращении Вацко на «Футболы» и выясняем, почему Жуниор Мораес недоволен. Полетели!
00.00 Анонс
1.28 Наши патроны не хотят Реброва в Динамо
2.04 Венгры не использовались слабости Динамо
3.40 Ференцварош - Динамо - матч не уровня ЛЧ
5.50 Почему Ференцварош - не фаберже
7.02 Караваев и где Пена - Боженьки
8.33 Был ли пенальти: экспертиза от арбитра
9.40 Ференцварошу помогла бы мама Харатина
10.07 Кендзера - настоящий лидер
10.59 Как же Динамо повезло
12.02 Ференцварош умер, но воскрес
12.46 Гол Нгуэна - почему он был один?
14.55 Динамо тупо стало
15.58 Сидорчук сам себе показал красную
16.20 Замены Луческу - это антихайп
16.44 Второй гол венгров - трагикомедия
17.46 Инсайд: Динамо заедет на базу на 10 дней
18.23 Динамо не потеряло шансов на евровесну
19.31 Бухал ли Спиваковский?
19.58 Главная интрига матча Шахтер - Интер
20.50 Спор: принес ли ковид плюсы Шахтеру?
22.27 Конте смотрел матч с Реалом
23.04 У Тете и Соломона ужасная статистика
23.50 Камень в сторону Ахметова
25.43 Шахтер даже не думал об атаке
26.23 Инсайд: почему Мораеса не было на фотосессии?
29.07 С Лукаку ничего не сделаешь
29.29 Корниенко разрывали, как хотели
31.09 Интер клепал моменты - Шахтеру везло
31.37 А потом выключил свет
34.03 Хочолава и Бондарь - вполне ок
35.18 Каштру предал Шахтер, но это победа
36.38 2 форварда Интера круче всей атаки Шахтера
37.04 Турнирная таблица - космос
38.43 Инсайд: перейдет ли Ризнык в Шахтер?
40.07 Что Колесник делает в Металле?
41.12 Инсайд: аочему Вацко вернулся на «Футболы»?
43.03 Осторожно: ставка от Сенькива
44.07 А как будем анализировать Зарю?
44.42 Бекстейдж
Источник — ТаТоТаке
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