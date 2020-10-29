ТаТоТаке. Каштру предал Шахтер, первый провал Луческу

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив аплодируют мудростям Каштру во время матча «Шахтера» и «Интера», удивляются инертности «Динамо» в игре с «Ференцварошем» и называют вещи своими именами - это был первый провал Луческу в Киеве.

Кроме того в выпуске - опровергаем слухи о новом вратаре «Шахтера», дарим инсайд о о возвращении Вацко на «Футболы» и выясняем, почему Жуниор Мораес недоволен. Полетели!

00.00 Анонс

1.28 Наши патроны не хотят Реброва в Динамо

2.04 Венгры не использовались слабости Динамо

3.40 Ференцварош - Динамо - матч не уровня ЛЧ

5.50 Почему Ференцварош - не фаберже

7.02 Караваев и где Пена - Боженьки

8.33 Был ли пенальти: экспертиза от арбитра

9.40 Ференцварошу помогла бы мама Харатина

10.07 Кендзера - настоящий лидер

10.59 Как же Динамо повезло

12.02 Ференцварош умер, но воскрес

12.46 Гол Нгуэна - почему он был один?

14.55 Динамо тупо стало

15.58 Сидорчук сам себе показал красную

16.20 Замены Луческу - это антихайп

16.44 Второй гол венгров - трагикомедия

17.46 Инсайд: Динамо заедет на базу на 10 дней

18.23 Динамо не потеряло шансов на евровесну

19.31 Бухал ли Спиваковский?

19.58 Главная интрига матча Шахтер - Интер

20.50 Спор: принес ли ковид плюсы Шахтеру?

22.27 Конте смотрел матч с Реалом

23.04 У Тете и Соломона ужасная статистика

23.50 Камень в сторону Ахметова

25.43 Шахтер даже не думал об атаке

26.23 Инсайд: почему Мораеса не было на фотосессии?

29.07 С Лукаку ничего не сделаешь

29.29 Корниенко разрывали, как хотели

31.09 Интер клепал моменты - Шахтеру везло

31.37 А потом выключил свет

34.03 Хочолава и Бондарь - вполне ок

35.18 Каштру предал Шахтер, но это победа

36.38 2 форварда Интера круче всей атаки Шахтера

37.04 Турнирная таблица - космос

38.43 Инсайд: перейдет ли Ризнык в Шахтер?

40.07 Что Колесник делает в Металле?

41.12 Инсайд: аочему Вацко вернулся на «Футболы»?

43.03 Осторожно: ставка от Сенькива

44.07 А как будем анализировать Зарю?

44.42 Бекстейдж

