В субботу, 31 октября, состоится матч 6-го тура чемпионата Германии, в котором встретятся «Кельн» и мюнхенская «Бавария».

Поединок пройдет в Кельне на «Рейн Энерги Штадион», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени.

Встречу в Кельне можно в прямом эфире посмотреть на медиасервисе Megogo.