В субботу, 31 октября, состоится матч 6-го тура чемпионата Германии, в котором встретятся «Кельн» и мюнхенская «Бавария».
Поединок пройдет в Кельне на «Рейн Энерги Штадион», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени.
Встречу в Кельне можно в прямом эфире посмотреть на медиасервисе Megogo.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.