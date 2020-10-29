АНДРОНОВ: «Ференцварош забил больше Зенита, Локомотива или Краснодара»

Специалист назвал выступление российских клубов в Лиге чемпионов «грустным зрелищем»

  • 29.10.2020 03:29
  • 388 просмотров
  • 1 комментарий
АНДРОНОВ: «Ференцварош забил больше Зенита, Локомотива или Краснодара»
© Евро-футбол. Алексей Андронов

Известный российский комментатор Алексей Андронов подвел итоги первых двух туров группового этапа Лиги чемпионов для российских клубов.

«Итого. 6 матчей наших клубов в Лиге чемпионов. 2 набранных очка, 4 забитых гола. Довольно объективная оценка уровня.

«Ференцварош» забил больше «Зенита», «Локомотива» или «Краснодара».

Грустное зрелище...», — написал Андронов.

На счету «Ференцвароша», который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, три забитых мяча в двух матчах.

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Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 29.10.2020 04:04
    0
    Зєня сьогодні підвів. А так - ці дні - ставив на кацапів, коли вони програвали. Там і так вони андердоги круті, а під час матчу, коли вони дують - коефи захмарні. Карочє - з чотирьох матчів тільки на газмясі не вгадав
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 29.10.2020 04:04
    0
    Зєня сьогодні підвів. А так - ці дні - ставив на кацапів, коли вони програвали. Там і так вони андердоги круті, а під час матчу, коли вони дують - коефи захмарні. Карочє - з чотирьох матчів тільки на газмясі не вгадав
    Ссылка
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