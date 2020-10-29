АНДРОНОВ: «Ференцварош забил больше Зенита, Локомотива или Краснодара»

Известный российский комментатор Алексей Андронов подвел итоги первых двух туров группового этапа Лиги чемпионов для российских клубов.
«Итого. 6 матчей наших клубов в Лиге чемпионов. 2 набранных очка, 4 забитых гола. Довольно объективная оценка уровня.
«Ференцварош» забил больше «Зенита», «Локомотива» или «Краснодара».
Грустное зрелище...», — написал Андронов.
На счету «Ференцвароша», который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, три забитых мяча в двух матчах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.