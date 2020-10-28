ВИДЕО. Токмак Нгуэн забил в ворота Динамо мощным ударом в угол

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» принимает «Динамо».
Футболисты венгерской команды отквитали один мяч на 59-й минуте. Отличился Токмак Нгуен, который отправил мяч в ворота точным ударом в угол.
ГОЛ! 1:2. Токмак Нгуэн, 59 мин.
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Источник — Sport.ua
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