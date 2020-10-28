Матчи Бундеслиги снова будут проходить без зрителей

Правительство Германии приняло решение снова ужесточить карантинные меры в стране. Это связано с растущими темпами заражения коронавирусом среди жителей страны.
Таким образом, на протяжении всего ноября все спортивные мероприятия в Германии, в том числе матчи футбольной Бундеслиги, будут проходить без зрителей на трибунах.
Пока что данное решение будет действовать до конца ноября, но может быть продлено.
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