Матчи Бундеслиги снова будут проходить без зрителей

Правительство Германии приняло решение снова ужесточить карантинные меры в стране. Это связано с растущими темпами заражения коронавирусом среди жителей страны.

Таким образом, на протяжении всего ноября все спортивные мероприятия в Германии, в том числе матчи футбольной Бундеслиги, будут проходить без зрителей на трибунах.

Пока что данное решение будет действовать до конца ноября, но может быть продлено.