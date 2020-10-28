Матчи Бундеслиги снова будут проходить без зрителей

В Германии ужесточили карантин

  • 28.10.2020 23:08
  • 181 просмотр
  • 1 комментарий
Матчи Бундеслиги снова будут проходить без зрителей

Правительство Германии приняло решение снова ужесточить карантинные меры в стране. Это связано с растущими темпами заражения коронавирусом среди жителей страны.

Таким образом, на протяжении всего ноября все спортивные мероприятия в Германии, в том числе матчи футбольной Бундеслиги, будут проходить без зрителей на трибунах.

Пока что данное решение будет действовать до конца ноября, но может быть продлено.

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Источник — Bild

(3 голоса)

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Комментарии
    Sonnenaufgang
      Sonnenaufgang, 28.10.2020 23:26
    0
    Это при том, что там мало кто пользуется общественным транспортом. У всех свои машины. Что уже тогда про нас говорить.
    Ссылка
    Sonnenaufgang
      Sonnenaufgang, 28.10.2020 23:26
    0
    Это при том, что там мало кто пользуется общественным транспортом. У всех свои машины. Что уже тогда про нас говорить.
    Ссылка
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