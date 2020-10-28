ВИДЕО. Де Пена удвоил перевес Динамо в быстрой атаке

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» принимает «Динамо».
Хавбек киевского клуба Карлос Де Пена удвоил перевес гостей на 41-й минуте.
ГОЛ! 0:2. Де Пена, 41 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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