ВИДЕО. Де Пена удвоил перевес Динамо в быстрой атаке

Уругвайский хавбек отправил мяч в ворота «Ференцвароша» на 41-й минуте

  • 28.10.2020 22:51
  • 4507 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Де Пена удвоил перевес Динамо в быстрой атаке
© ФК Динамо Киев. Карлос Де Пена

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» принимает «Динамо».

Хавбек киевского клуба Карлос Де Пена удвоил перевес гостей на 41-й минуте.

ГОЛ! 0:2. Де Пена, 41 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 28.10.2020 22:56
    +4
    Хороша гра в першому таймі і результат 2-0 Молодці
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 28.10.2020 22:56
    +4
    Хороша гра в першому таймі і результат 2-0 Молодці
    Ссылка
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