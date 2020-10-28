ВИДЕО. Динамо вышло вперед. Цыганков открыл счет с пенальти

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» принимает «Динамо».
Вингер киевского клуба Виктор Цыганков реализовал 11-метровый на 28-й минуте.
ГОЛ! 0:1. Цыганков, 28 мин. (пенальти)
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Источник — Футбол 1/2/3
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