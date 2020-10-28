ВИДЕО. Динамо вышло вперед. Цыганков открыл счет с пенальти

Вингер киевского клуба реализовал 11-метровый на 28-й минуте

  • 28.10.2020 22:38
  • 4558 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Динамо вышло вперед. Цыганков открыл счет с пенальти
© Twitter. Виктор Цыганков

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» принимает «Динамо».

Вингер киевского клуба Виктор Цыганков реализовал 11-метровый на 28-й минуте.

ГОЛ! 0:1. Цыганков, 28 мин. (пенальти)

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 28.10.2020 22:55
    0
    Хороша гра в першому таймі і результат не забарився 2-0 Молодці
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 28.10.2020 22:55
    0
    Хороша гра в першому таймі і результат не забарився 2-0 Молодці
    Ссылка
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