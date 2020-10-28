Денис Бойко дебютировал в Лиге чемпионов

Сегодня «Динамо» во втором туре Лиги чемпионов на выезде играет с «Ференцварошем». Матч начался в 22:00 по Киеву.

В основе «Динамо» на матч вышел 32-летний вратарь Денис Бойко. Для него это дебютный в карьере матч в основном турнире Лиге чемпионов.

До этого в еврокубках Бойко играл только в квалификации Лиги чемпионов и в Лиге Европы.