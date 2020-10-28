Денис Бойко дебютировал в Лиге чемпионов

Вратарь «Динамо» проводит свой первый матч в главном клубном турнире Европы

  • 28.10.2020 22:21
  • 2114 просмотров
  • 2 комментария
Денис Бойко дебютировал в Лиге чемпионов
© fcdynamo.kiev.ua. Денис Бойко

Сегодня «Динамо» во втором туре Лиги чемпионов на выезде играет с «Ференцварошем». Матч начался в 22:00 по Киеву.

В основе «Динамо» на матч вышел 32-летний вратарь Денис Бойко. Для него это дебютный в карьере матч в основном турнире Лиге чемпионов.

До этого в еврокубках Бойко играл только в квалификации Лиги чемпионов и в Лиге Европы.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Svetulik2012
      Svetulik2012, 28.10.2020 23:09
    0
    Так 21:45 - 22:00 це стандартно європейський час... так, для багатьох це трохи не зручно, але потрібно привикати, якщо хочем ЛЧ...
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 28.10.2020 22:33
    0
    «Поздновато начинаете»
    Ссылка
    Svetulik2012
      Svetulik2012, 28.10.2020 23:09
    0
    Так 21:45 - 22:00 це стандартно європейський час... так, для багатьох це трохи не зручно, але потрібно привикати, якщо хочем ЛЧ...
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 28.10.2020 22:33
    0
    «Поздновато начинаете»
    Ссылка
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