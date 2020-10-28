Истанбул Башакшехир
0 : 2
ПСЖ
28.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига чемпионов. Дубль Кина принес ПСЖ победу над Истанбулом

Парижане одержали первую победы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

  • 28.10.2020 22:01
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Лига чемпионов. Дубль Кина принес ПСЖ победу над Истанбулом
© twitter.com/PSG_English

Сегодня ПСЖ во втором туре Лиги чемпионов на выезде обыграл «Истанбул Башакшехир» со счетом 2:0. Оба гола в составе гостей во втором тайме забил итальянский форвард Мойзе Кин.

«Истанбул» - ПСЖ – 0:2
Голы: Кин 64, 79

«Истанбул» – Гюнок, Рафаэл, Болинголи-Мбомбо (Калдырым, 63), Шкртел, Епуряну, Озджан, Кахведжи, Вишча, Топал (Ба, 68), Тюрюч (Алексич, 81), Кривелли (Жулиано, 81).

ПСЖ – Навас, Курзава (Баккер, 87), Флоренци (Керер, 73), Кимпембе, Маркиньос, Ди Мария (Рафинья, 73), Данилу Перейра, Эррера (Гуйе, 87), Мбаппе, Кин, Неймар (Сарабия, 26).

Предупреждения: Кривелли (2), Епуряну (49), Топал (54), Керер (82).

После этого матча на счету ПСЖ 3 очка. У «Истанбула» набранных баллов по-прежнему нет.

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Источник — Sport.ua

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