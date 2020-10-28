ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 октября

В четверг, 29 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:55. Заря - Брага 4,78 - 3,95 - 1,75
19:55. АЕК - Лестер 4,88 - 3,85 - 1,77
19:55. Милан - Спарта 1,44 - 4,95 - 7,45
19:55. Антверпен - Тоттенхэм 5,98 - 4,25 - 1,55
19:55. ЛАСК - Лудогорец 1,58 - 4,25 - 5,45
19:55. Гент - Хоффенхайм 3,58 - 3,95 - 1,95
22:00. Рома - ЦСКА София 1,28 - 6,25 - 10,95
22:00. Арсенал - Дандолк 1,05 - 13,60 - 33,70
22:00. Реал Сосьедад - Наполи 2,78 - 3,45 - 2,69
22:00. Бенфика - Стандарт 1,22 - 7,25 - 13,20
Виталий Петровский, Sport.ua
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