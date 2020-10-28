Украинец вошел в тренерский штаб греческого Панатинаикоса

Сергей Кузнецов будет помогать румыну Ласло Болони

  • 28.10.2020 19:22
  • 2096 просмотров
  • 1 комментарий
Украинец вошел в тренерский штаб греческого Панатинаикоса
© Twitter. Сергей Кузнецов

Украинский специалист Сергей Кузнецов стал ассистентом главного тренера «Панатинаикоса» румына Ласло Болони.

Условия и сроки сотрудничества 38-летнего Кузнецова с греческим клубом не афишируются.

Сергей Кузнецов родился в Харькове, но карьеру футболиста начинал в Венгрии. Вернувшись в Украину, Кузнецов успел поиграть за «Ворсклу», «Карпаты», «Севастополь», «Говерлу», «Металлист» и «Балканы». В 2018 году завершил выступления в качестве игрока, и начал тренерскую карьеру.

Входил в тренерские штабы тульского «Арсенала» и московского «Спартака». Последних на краткосрочной основе возглавлял в качестве исполняющего обязанности. С октября минувшего года оставался без работы.

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Источник — ФК Панатинаикос

(5 голосов)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 28.10.2020 19:29
    0
    Научит руками забивать, как в игре Севастополь- Металлург Зп.)))
    Слава Марадоны спать не давала.
    Спартаковское сердце теперь.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 28.10.2020 19:29
    0
    Научит руками забивать, как в игре Севастополь- Металлург Зп.)))
    Слава Марадоны спать не давала.
    Спартаковское сердце теперь.
    Ссылка
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