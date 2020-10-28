Украинец вошел в тренерский штаб греческого Панатинаикоса

Украинский специалист Сергей Кузнецов стал ассистентом главного тренера «Панатинаикоса» румына Ласло Болони.

Условия и сроки сотрудничества 38-летнего Кузнецова с греческим клубом не афишируются.

Сергей Кузнецов родился в Харькове, но карьеру футболиста начинал в Венгрии. Вернувшись в Украину, Кузнецов успел поиграть за «Ворсклу», «Карпаты», «Севастополь», «Говерлу», «Металлист» и «Балканы». В 2018 году завершил выступления в качестве игрока, и начал тренерскую карьеру.

Входил в тренерские штабы тульского «Арсенала» и московского «Спартака». Последних на краткосрочной основе возглавлял в качестве исполняющего обязанности. С октября минувшего года оставался без работы.