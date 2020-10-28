Металл сыграет с Балканами на базе Черноморца

В 9-м туре чемпионата Второй лиги «Металл» сыграет на выезде с «Балканами» из Зари Саратского района Одесской области.
Из-за неудовлетворительного состояния газона на сельском стадионе, игра пройдет в Одессе, на базе «Черноморца» в Совиньоне (верхнее поле спортивно-оздоровительного комплекса «Люстдорф»).
Матч состоится в пятницу, 30-го октября, и начнется в 14:00. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, зрителей на стадионе не будет.
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Источник — ФК Металл
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ГФК Металлург играл, а этим панам не подходит.))
ГФК Металлург играл, а этим панам не подходит.))
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