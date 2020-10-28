Металл сыграет с Балканами на базе Черноморца

Газон стадиона «Балкан» находится в неудовлетворительном состоянии

  • 28.10.2020 18:27
  • 369 просмотров
  • 2 комментария
Металл сыграет с Балканами на базе Черноморца
© ФК Металл

В 9-м туре чемпионата Второй лиги «Металл» сыграет на выезде с «Балканами» из Зари Саратского района Одесской области.

Из-за неудовлетворительного состояния газона на сельском стадионе, игра пройдет в Одессе, на базе «Черноморца» в Совиньоне (верхнее поле спортивно-оздоровительного комплекса «Люстдорф»).

Матч состоится в пятницу, 30-го октября, и начнется в 14:00. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, зрителей на стадионе не будет.

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Источник — ФК Металл

(4 голоса)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 28.10.2020 19:14
    0
    Там овечье пастбище. Но!
    ГФК Металлург играл, а этим панам не подходит.))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.10.2020 19:13
    0
    Действительно, газон на стадионе - хуже некуда. Так довести поляну до полного дна...
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 28.10.2020 19:14
    0
    Там овечье пастбище. Но!
    ГФК Металлург играл, а этим панам не подходит.))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.10.2020 19:13
    0
    Действительно, газон на стадионе - хуже некуда. Так довести поляну до полного дна...
    Ссылка
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