Металл сыграет с Балканами на базе Черноморца

В 9-м туре чемпионата Второй лиги «Металл» сыграет на выезде с «Балканами» из Зари Саратского района Одесской области.

Из-за неудовлетворительного состояния газона на сельском стадионе, игра пройдет в Одессе, на базе «Черноморца» в Совиньоне (верхнее поле спортивно-оздоровительного комплекса «Люстдорф»).

Матч состоится в пятницу, 30-го октября, и начнется в 14:00. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, зрителей на стадионе не будет.