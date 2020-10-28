Владлен ЮРЧЕНКО: «Нужно не дать Браге сыграть так, как она хочет»

Полузащитник «Зари» Владлен Юрченко дал комментарий перед матчем Лиги Европы с «Брагой».

- Как настроение в команде?

- Настроение хорошее благодаря победе в прошлом матче. Готовимся к следующей игре. Все отлично.

- Хорошо ли вы изучили соперника? Расскажите, чем сильна «Брага», по вашему мнению, какие проблемы придется решать на месте?

- Мы смотрели несколько игр «Браги», хорошая команда, играет практически одним составом. Но, в основном, мы смотрим на свою игру. Нам нужно показать свои лучшие качества, свой футбол, не дать сыграть сопернику так, как они хотят.

Матч Лиги Европы «Заря» — «Брага» состоится в четверг, 29-го октября, в 19:55 по киевскому времени.