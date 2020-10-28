Владлен ЮРЧЕНКО: «Нужно не дать Браге сыграть так, как она хочет»

Украинский хавбек «Зари» рассказал о подготовке к поединку с португальским клубом

  • 28.10.2020 18:07
  • 213 просмотров
  • 2 комментария
Владлен ЮРЧЕНКО: «Нужно не дать Браге сыграть так, как она хочет»
© ФК Заря Луганск. Владлен Юрченко

Полузащитник «Зари» Владлен Юрченко дал комментарий перед матчем Лиги Европы с «Брагой».

- Как настроение в команде?
- Настроение хорошее благодаря победе в прошлом матче. Готовимся к следующей игре. Все отлично.

- Хорошо ли вы изучили соперника? Расскажите, чем сильна «Брага», по вашему мнению, какие проблемы придется решать на месте?
- Мы смотрели несколько игр «Браги», хорошая команда, играет практически одним составом. Но, в основном, мы смотрим на свою игру. Нам нужно показать свои лучшие качества, свой футбол, не дать сыграть сопернику так, как они хотят.

Матч Лиги Европы «Заря» — «Брага» состоится в четверг, 29-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 28.10.2020 18:59
    0
    Если брага заиграла, то только надо перегонять!!!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 18:17
    +1
    Та да, удачи парни завтра, удачи.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 18:17
    +1
    Та да, удачи парни завтра, удачи.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 28.10.2020 18:59
    0
    Если брага заиграла, то только надо перегонять!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности