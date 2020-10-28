Виктор СКРИПНИК: «Заря хочет выиграть и вернуть интригу в группу»

Тренер «Зари» Виктор Скрипник пообщался с журналистами перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Браги». Игра пройдет в четверг, начало в 19:55.

- Для нас завтра очень важная игра, с учётом того, что мы проиграли первый тур, а конкурент нынешний выиграл противостояние в домашнем матче. Завтра мы играем дома, хочется, чтобы интрига вернулась и мы рассчитываем завтра на положительный результат.

Мы понимаем, что «Брага» это очень сыгранная команда, которая, практически, играет с одним составом. Много бразильцев, португальцев – все техничные. Но мы хотим показать наш уровень, нашу игру дома и отдать все силы, чтобы положительный результат остался в Запорожье.

- Тренер «Браги» оценил организацию игры и хотелось бы услышать и как «Заря» будет противостоять завтра?

- Всех секретов не хочется так сразу за день до матча рассказывать. Мы всегда исследуем наших соперников, игроки умеют найти подход к сопернику. Сравнить прошлые поединки «Браги» с «Зарёй», то практически 80% тех игроков, которые были в составе, они остались, так, что они нам уже знакомы. У нас немного тоже футболистов поменялось, поменялся стиль игры. Но если ты не веришь сам в себя, то нет смысла выходить на поле. Мы хотим завтра показать азарт, мы играем дома, тем более придут болельщики, мы их хотим порадовать хорошей игрой. А так все компоненты игры связаны, чтобы достичь победы, это немаловажно стандарты и прессинг, и мяч надо держать и по счёту уметь играть. Так же есть много нюансов для таких матчей.

- Что сейчас по кадровому вопросу в команде?

- Как, в принципе, и в каждой команде есть люди, которые играли пару дней назад в матче. Есть незначительные повреждения у ребят, и у нас есть вся боевая единица, на которую мы так рассчитываем на поле. В такой же ситуации все команды, которые проходят Еврокубки, мы на это надеемся. С учётом того, что мы играем дома, мы отдадим все силы, чтобы вернуть интригу в нашу группу и достойно выступить – победить завтра.

- Ранее «Заря» уже играла с «Брагой». Интересовалось ли Вы у футболистов про моменты прошедших игр?

- Конечно, интересовались. У нас команда поменялась, так и у них произошли изменения за этот период. Да там есть игроки, которые участвовали в матче против нашей команды, но всё меняется. Мы смотрим сейчас, как они играют, у них тактика в 4 защитника, 4 полузащитника, 2 нападающих. Одни и те же люди играют 4 игры подряд, но это не должно сказаться на нас. Эмоции это всё хорошо, но нужно сыграть «с горячим сердцем и холодной головой».

- На сегодняшний момент известно, что в команде отсутствуют Абу Ханна и Жуниньо. Если это так, то хватает ли вам защитников? Есть ли у вас проблемы с этим или есть достойная замена?

- Нам не поможет Жуниньо, по простой причине, что он сейчас делает визу, он на данный момент за границей. Абу Ханна тренируется в общей группе, в полную силу. Будет он играть или нет, это вопрос спорный. Мы довольны, какая у нас команда, какой у нас состав. Те ребята, которые выходят на поле, они этого достойны. Мне кажется, что любая команда мира хочет только улучшения, но мы сейчас в таком периоде, в котором должны смотреть, только на то, что у нас есть, улучшать и играть с «Брагой».

- Обрадовались ли вы и в том числе команда, что матч пройдёт с болельщиками?

- Ради этого мы и выходим на поле, для болельщиков мы и играем. Атмосфера их присутствия и отсутствия разная, отличительна. Иногда потом слышны нежелательные эмоции, ведь эхо разносится по всему стадиону, когда нет фанов на трибунах. Непривычна вся эта обстановка, хоть не хочется, но уже потихоньку начинаешь привыкать к этому. А когда объявляют, что игра пройдёт с небольшим количеством болельщиков – это сразу радует. Я надеюсь, что тех людей, которые завтра придут, мы не разочаруем.