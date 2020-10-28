БУЯЛЬСКИЙ: «Ференцварош играет организованно, не бьет мяч просто так»

Игрок прокомментировал встречу Лиги чемпионов

  • 28.10.2020 17:28
  • 278 просмотров
  • 2 комментария
БУЯЛЬСКИЙ: «Ференцварош играет организованно, не бьет мяч просто так»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Киев Виталий Буяльский поделился мнением перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ференцвароша».

«Ференцварош играет очень организованно, в короткий пас. Не бьет мяч просто так. Их тренирует Сергей Ребров, который ранее в «Динамо» добился больших успехов».

«И мы, и они давно не были в Лиге чемпионов, так что ждем амбициозную игру обеих команд», - сказал Буяльский.

Матч стартует сегодня в 22:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 17:35
    +2
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 17:32
    А кто бьёт мяч просто так?Наверно на отбой играет только Автобус!!
    Тимофеючка, смотрю ты ни одной новости про Динамо Киев не пропускаешь. Работать не хочешь, донбасос?
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 17:32
    -3
    А кто бьёт мяч просто так?Наверно на отбой играет только Автобус!!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 17:35
    +2
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 17:32
    А кто бьёт мяч просто так?Наверно на отбой играет только Автобус!!
    Тимофеючка, смотрю ты ни одной новости про Динамо Киев не пропускаешь. Работать не хочешь, донбасос?
    Ссылка
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