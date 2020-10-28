БУЯЛЬСКИЙ: «Ференцварош играет организованно, не бьет мяч просто так»

Полузащитник «Динамо» Киев Виталий Буяльский поделился мнением перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ференцвароша».

«Ференцварош играет очень организованно, в короткий пас. Не бьет мяч просто так. Их тренирует Сергей Ребров, который ранее в «Динамо» добился больших успехов».

«И мы, и они давно не были в Лиге чемпионов, так что ждем амбициозную игру обеих команд», - сказал Буяльский.

Матч стартует сегодня в 22:00.