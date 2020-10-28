Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не нужно говорить о конкуренции между мной и Ребровым»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу перед матчем Лиги чемпионов против «Ференцвароша» не хочет сравнений с нынешним тренером венгерской команды Сергеем Ребровым, который ранее работал с киевлянами.

«Не нужно говорить о конкуренции между мной и Ребровым. Сейчас речь о нашем противостоянии в конкретном матче. У «Ференцвароша» никого выделять не хочу, но уровень этой команды за последнее время значительно вырос. В команду вложили деньги, они усилились качественными игроками».

«Они могут удивить любого противника», - считает Луческу.

Матч стартует сегодня в 22:00.