Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не нужно говорить о конкуренции между мной и Ребровым»

Наставник «Динамо» не ожидает легкого поединка в Лиге чемпионов

  • 28.10.2020 16:40
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  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не нужно говорить о конкуренции между мной и Ребровым»
© facebook.com/fcdynamoua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу перед матчем Лиги чемпионов против «Ференцвароша» не хочет сравнений с нынешним тренером венгерской команды Сергеем Ребровым, который ранее работал с киевлянами.

«Не нужно говорить о конкуренции между мной и Ребровым. Сейчас речь о нашем противостоянии в конкретном матче. У «Ференцвароша» никого выделять не хочу, но уровень этой команды за последнее время значительно вырос. В команду вложили деньги, они усилились качественными игроками».

«Они могут удивить любого противника», - считает Луческу.

Матч стартует сегодня в 22:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 16:52
    -2
    Та да.
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