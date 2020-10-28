Антонио КОНТЕ: «Интер заслуживал большего, но поздравляю Шахтер с 4 очками»

Команда Луиша Каштру лидирует в группе

  • 28.10.2020 16:25
  • 1677 просмотров
  • 9 комментариев
Антонио КОНТЕ: «Интер заслуживал большего, но поздравляю Шахтер с 4 очками»
© twitter.com/inter

Наставник «Интера» Антонио Конте после ничьей 0:0 с «Шахтером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов считает, что его команда наиграла на победу.

«Можно сказать, что финальным результатом я разочарован. Мы создали много моментов, имели свои большие шансы забить. А с другой стороны, мы играли с командой, которую сложно победить. Они в таком же стиле действовали против «Реала» и забили трижды».

«Нам нужно было и вперед идти, и помнить об их контратаках».

«Я считаю, что мы заслуживали большего в плане результата, но поздравляю «Шахтер» с 4 набранными очками и лидерством в группе», - сказал Конте.

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Источник — Football-Italia

(9 голосов)

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Комментарии
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 17:28
    0
    Какой автобусс ,вы очем вчера даже маршрутки не было играли так как давал играть соперник ,так и Интер играл как мы ему дали сыграть !!!Интер очень неудобный он и сам то как бы и не атаковал там сильно и другим не давал,улучшенное Конте катеначчо 21 века!!!Автообуссы это в другой Автобазе,Автобусс успешно доехал до Венгрии и сегодня начнёт буксовать
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 16:53
    +1
    sharapenkobrevno, 28.10.2020 16:49
    Олег, здесь ты не прав, автобусы разные бывают.
    Жень, не буду спорить, это твоё мнение.
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    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 16:51
    +1
    что ещё радует, Каштру избавляется от предрассудков предыдущих тренеров и фанатов что без Степаненко никак в оп..рной зоне. я давно грил что он столб атаки, а защищаться и без него вполне успешно получается. Маркос Антонио, Майкон, они получше будут.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 16:49
    0
    FACE_CONTROL, 28.10.2020 16:48
    В матче с Реалом у нас автобус был? Неплохой такой автобус и овер дохрена выходов один на один, нет, там не было никакого автобуса, это вчера пожалуй первый такой матч, тут больше везение вчера было, Шахтёр не умеет играть в автобус даже тогда, когда это изредка нужно.
    Олег, здесь ты не прав, автобусы разные бывают.
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 16:48
    +3
    sharapenkobrevno, 28.10.2020 16:42
    да такой же автобус был, только выходить в атаку получалось через пас и забросы, а с итальянцами не получалось.
    В матче с Реалом у нас автобус был? Неплохой такой автобус и овер дохрена выходов один на один, нет, там не было никакого автобуса, это вчера пожалуй первый такой матч, тут больше везение вчера было, Шахтёр не умеет играть в автобус даже тогда, когда это изредка нужно.
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    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 16:45
    +1
    игра в атаке против хорошо организованного в обороне соперника не вселяет особую веру в лучшее, но может Каштру что-то сможет подтянуть в атаке.
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    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 16:42
    +1
    ZAKARPATFAN, 28.10.2020 16:33
    "Они в таком же стиле действовали против «Реала» и забили трижды».
    Тут я бы с ним не согласился, что в таком же стиле играли. Здесь автобус, а с Реалом был атакующий футбол и тактика.
    да такой же автобус был, только выходить в атаку получалось через пас и забросы, а с итальянцами не получалось.
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.10.2020 16:33
    +1
    "Они в таком же стиле действовали против «Реала» и забили трижды».
    Тут я бы с ним не согласился, что в таком же стиле играли. Здесь автобус, а с Реалом был атакующий футбол и тактика.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.10.2020 16:30
    +2
    Інтер - найнезручніший суперник в групі. Італійці при обороні грають в 5-ть захисників, а для Шахтаря це як якийсь нездоланний рубіж...
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 16:48
    +3
    sharapenkobrevno, 28.10.2020 16:42
    да такой же автобус был, только выходить в атаку получалось через пас и забросы, а с итальянцами не получалось.
    В матче с Реалом у нас автобус был? Неплохой такой автобус и овер дохрена выходов один на один, нет, там не было никакого автобуса, это вчера пожалуй первый такой матч, тут больше везение вчера было, Шахтёр не умеет играть в автобус даже тогда, когда это изредка нужно.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.10.2020 16:30
    +2
    Інтер - найнезручніший суперник в групі. Італійці при обороні грають в 5-ть захисників, а для Шахтаря це як якийсь нездоланний рубіж...
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 16:53
    +1
    sharapenkobrevno, 28.10.2020 16:49
    Олег, здесь ты не прав, автобусы разные бывают.
    Жень, не буду спорить, это твоё мнение.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 16:51
    +1
    что ещё радует, Каштру избавляется от предрассудков предыдущих тренеров и фанатов что без Степаненко никак в оп..рной зоне. я давно грил что он столб атаки, а защищаться и без него вполне успешно получается. Маркос Антонио, Майкон, они получше будут.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 16:45
    +1
    игра в атаке против хорошо организованного в обороне соперника не вселяет особую веру в лучшее, но может Каштру что-то сможет подтянуть в атаке.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 16:42
    +1
    ZAKARPATFAN, 28.10.2020 16:33
    "Они в таком же стиле действовали против «Реала» и забили трижды».
    Тут я бы с ним не согласился, что в таком же стиле играли. Здесь автобус, а с Реалом был атакующий футбол и тактика.
    да такой же автобус был, только выходить в атаку получалось через пас и забросы, а с итальянцами не получалось.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.10.2020 16:33
    +1
    "Они в таком же стиле действовали против «Реала» и забили трижды».
    Тут я бы с ним не согласился, что в таком же стиле играли. Здесь автобус, а с Реалом был атакующий футбол и тактика.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 17:28
    0
    Какой автобусс ,вы очем вчера даже маршрутки не было играли так как давал играть соперник ,так и Интер играл как мы ему дали сыграть !!!Интер очень неудобный он и сам то как бы и не атаковал там сильно и другим не давал,улучшенное Конте катеначчо 21 века!!!Автообуссы это в другой Автобазе,Автобусс успешно доехал до Венгрии и сегодня начнёт буксовать
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 16:49
    0
    FACE_CONTROL, 28.10.2020 16:48
    В матче с Реалом у нас автобус был? Неплохой такой автобус и овер дохрена выходов один на один, нет, там не было никакого автобуса, это вчера пожалуй первый такой матч, тут больше везение вчера было, Шахтёр не умеет играть в автобус даже тогда, когда это изредка нужно.
    Олег, здесь ты не прав, автобусы разные бывают.
    Ссылка
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