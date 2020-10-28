Антонио КОНТЕ: «Интер заслуживал большего, но поздравляю Шахтер с 4 очками»

Наставник «Интера» Антонио Конте после ничьей 0:0 с «Шахтером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов считает, что его команда наиграла на победу.

«Можно сказать, что финальным результатом я разочарован. Мы создали много моментов, имели свои большие шансы забить. А с другой стороны, мы играли с командой, которую сложно победить. Они в таком же стиле действовали против «Реала» и забили трижды».

«Нам нужно было и вперед идти, и помнить об их контратаках».

«Я считаю, что мы заслуживали большего в плане результата, но поздравляю «Шахтер» с 4 набранными очками и лидерством в группе», - сказал Конте.