Василий ТУРЯНЧИК: «Динамо доказало, что умеет играть от обороны»

Специалист считает, что поединок киевлян с «Ференцварошем» завершится ничьей

  • 28.10.2020 16:05
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Василий ТУРЯНЧИК: «Динамо доказало, что умеет играть от обороны»
© ФФЗ. Василий Турянчик

Бывший защитник киевского «Динамо» Василий Турянчик поделился ожиданиями от поединка «Динамо» с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов.

«Будет тяжелая игра, потому что обеим командам и тренерам есть, что доказывать. Будапештцы захотят подтвердить, что их успехи на международной арене в квалификации Лиги чемпионов неслучайны, постараются подсобить хорошей игрой и своему тренеру Сергею Реброву в поединке со своей бывшей командой. Думаю, атаковать больше будут хозяева, которые постараются воспользоваться фактором своего поля. Однако и киевляне уже доказывали, что умеют успешно играть от обороны и добиваться необходимого результата. Поставлю на результативную ничью», — отметил Турянчик.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» состоится в среду, 28-го октября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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