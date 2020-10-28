Юрий ДМИТРУЛИН: «Ребров хорошо знает принципы Луческу»

Специалист надеется, что «Динамо» все же успешно сыграет против «Ференцвароша»

  • 28.10.2020 15:14
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Юрий ДМИТРУЛИН: «Ребров хорошо знает принципы Луческу»
© Sport.ua. Юрий Дмитрулин

Бывший защитник киевского «Динамо» Юрий Дмитрулин поделился ожиданиями от поединка команды Мирчи Луческу с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов.

«Хотелось бы в этом матче увидеть победу «Динамо». Но «Ференцварош», конечно же, тоже будет хотеть взять три очка, тем более, что матч пройдет на поле венгерского клуба. Нельзя не учитывать тот факт, что Сергей Ребров хорошо знает принципы, по которым работает Мирча Луческу, потому что румынский тренер долго работал в Украине — с «Шахтером», а теперь с «Динамо». В этом «Ференцврош» будет иметь определенный козырь. Поэтому, думаю, в этом матче будет противостояние двух тренеров-тактиков. Конечно, у «Динамо» тоже есть проблемы, немного скажется отсутствие Бущана и Миколенко. Но я все же надеюсь, что в итоге «Динамо» все же успешно сыграет в Будапеште», — считает Дмитрулин.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» состоится в среду, 28-го октября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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