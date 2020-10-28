Анатолий ТРУБИН: «Мне с Интером было тяжелее, чем с Реалом»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал ничью 0:0 в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Интера».

– Много сил отдали на поле – на 200 процентов выложились?

– Кажется, не на 200, а на 1 000. Потому что меньше недели назад был матч с «Реалом» и ребята подустали. Но все были сплочены и собраны, и мы хорошо провели матч. Отлично, что не пропустили, а теперь надо восстановиться и двигаться дальше.

– План на матч в защите сработал?

– Конечно! Если сыграли на ноль, то да.

– Какой самый опасный момент у своих ворот можешь припомнить, где было уж очень тонко?

– Честно говоря, в середине первого тайма был отрезок, когда «Интер» начал давить постоянными забросами. Пришлось тяжело, но мы справились.

– Что скажешь о ситуации со штрафным Лукаку?

– Мне кажется, Лукаку больше бьет на силу. Знал, что он пробьет в мой угол, поэтому и держал больше его. Если бы он перебрасывал стенку, то я уже реагировал бы. Еще до удара я знал, что он станет бить в мой угол.

– Из обороны приходилось выходить длинными передачами. Вы были готовы к такому?

– Они хорошо прессингуют, и мы это помнили еще по прошлому матчу в полуфинале. Когда была возможность, начинали низом, но было очень тяжело выходить короткими со средними пасами, и мы играли больше через длинные.

– В нападении можно было сыграть острее или ничья – это максимум?

– Всегда есть куда расти, к чему стремиться. Каждый из ребят знает, что может больше и лучше, и станет прогрессировать.

– Если сравнить матчи с «Реалом» и «Интером», какие впечатления оставляет этот поединок?

– Что тот был тяжелым, что этот. Но с «Реалом» легче было выходить из обороны, потому сейчас мне было труднее.

– Такие игры надолго остаются в памяти?

– Это лучший турнир, где соперничаешь с сильнейшими командами и футболистами. После таких поединков ты прогрессируешь. Чем больше будет таких противостояний, тем лучше для каждого.