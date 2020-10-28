КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси рыдает — он не сыграет с Роналду

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси перед поединком «блаугранас» с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Месси мог бы сыграть против португальского бомбардира «Ювентуса» Криштиану Роналду, который много лет выступал за мадридский «Реал». Но Роналду на поле не выйдет — его тест на коронавирус, сданный за сутки до встречи, вновь оказался положительным.

«Сегодня вечером не будет воссоединения Месси и Роналду.

Не только Зидан (главный тренер «Реала» — прим. ред.) скучает по нему», — прокомментировал Момани свою работу.

Матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона» состоится в среду, 28-го октября, в 22:00 по киевскому времени.