КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси рыдает — он не сыграет с Роналду

У португальского форварда «Ювентуса» до сих пор позитивный тест на коронавирус

  • 28.10.2020 14:55
  • 2130 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси рыдает — он не сыграет с Роналду
© ФК Барселона. Лионель Месси и Миралем Пьянич

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси перед поединком «блаугранас» с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Месси мог бы сыграть против португальского бомбардира «Ювентуса» Криштиану Роналду, который много лет выступал за мадридский «Реал». Но Роналду на поле не выйдет — его тест на коронавирус, сданный за сутки до встречи, вновь оказался положительным.

«Сегодня вечером не будет воссоединения Месси и Роналду.

Не только Зидан (главный тренер «Реала» — прим. ред.) скучает по нему», — прокомментировал Момани свою работу.

Матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона» состоится в среду, 28-го октября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 15:00
    -7
    О Месси и Роналду уже пора забывать. Их время закончилось. Сейчас на арене другие таланты!
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