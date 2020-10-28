В четверг, 29-го октября, состоится поединок группового этапа Лиги Европы, в котором «Антверпен» примет лондонский «Тоттенхэм».
Матч пройдет в Антверпене на стадионе «Босэйлстадион». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:55 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Антверпен» — «Тоттенхэм» покажет MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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