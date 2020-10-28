Металлист подал иск против Кабмина

Харьковский клуб хочет оспорить конфискацию имущества клуба и передачу Харьковской ОГА

  • 28.10.2020 12:35
  • 1123 просмотра
  • 1 комментарий
Металлист подал иск против Кабмина
© ОСК Металлист

«Металлист» подал иск против Кабинета министров Украины по распоряжению о конфискации имущества клуба.

Истец просит суд отменить это распоряжение. В частности, оспаривается передача конфискованного имущества в сферу управления Харьковской облгосадминистрации.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, в 2017 году был принят закон о спецконфискации, по которому удалось провести конфискацию имущества «Металлиста» на сумму 200 млн долларов. Кабмин передал конфискованное имущество «Металлиста» Харьковской ОГА в апреле 2018-го.

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Комментарии
    Т. Артём
      Т. Артём, 28.10.2020 12:43
    +2
    Кто? Разве есть ещё такой клуб юридически?
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 28.10.2020 12:43
    +2
    Кто? Разве есть ещё такой клуб юридически?
    Ссылка
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