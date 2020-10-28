Металлист подал иск против Кабмина

«Металлист» подал иск против Кабинета министров Украины по распоряжению о конфискации имущества клуба.

Истец просит суд отменить это распоряжение. В частности, оспаривается передача конфискованного имущества в сферу управления Харьковской облгосадминистрации.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, в 2017 году был принят закон о спецконфискации, по которому удалось провести конфискацию имущества «Металлиста» на сумму 200 млн долларов. Кабмин передал конфискованное имущество «Металлиста» Харьковской ОГА в апреле 2018-го.