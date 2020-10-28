Месси после ухода Бартомеу продлит контракт с Барселоной

Многолетний лидер «Барселоны» Лионель Месси вскоре продлит соглашение с клубом.
Как сообщает Daily Telegraph, аргентинец готов остаться в клубе после ухода президента Жозепа Бартомеу.
Отметим, что в последнее время игрок и президент конфликтовали.
Контракт Месси с «Барселоной» истекает следующим летом. Напомним, что минувшим летом Месси хотел расторгнуть соглашение и перейти в «Манчестер Сити».
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Источник — Daily Express
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