Месси после ухода Бартомеу продлит контракт с Барселоной

Аргентинец останется в клубе

  • 28.10.2020 11:36
  • 2120 просмотров
  • 3 комментария
Месси после ухода Бартомеу продлит контракт с Барселоной
© ФК Барселона. Лионель Месси

Многолетний лидер «Барселоны» Лионель Месси вскоре продлит соглашение с клубом.

Как сообщает Daily Telegraph, аргентинец готов остаться в клубе после ухода президента Жозепа Бартомеу.

Отметим, что в последнее время игрок и президент конфликтовали. 

Контракт Месси с «Барселоной» истекает следующим летом. Напомним, что минувшим летом Месси хотел расторгнуть соглашение и перейти в «Манчестер Сити».

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Источник — Daily Express

(11 голосов)

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Комментарии
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 28.10.2020 12:48
    -1
    У Барси за часи правління Бартомео мінус в бюджеті 800 млн євро. Саме з таким мінусом він залишає команду. Мова про трансфери, які б підсилили Барсу, взагалі не йдеться. Реал же навпаки у великих плючах по бюджету і планує наступного літа підписати Мбапе і ще декілька зірок. Тобто гегемонія Реалу в Іспанії посилиться. Лео хоче вигравати титули, а з сьогоднішніми трансферними можливостями титули Барсі не світять.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 28.10.2020 12:39
    +1
    Отлично, это будет в минус Барсе.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 28.10.2020 11:40
    0
    Бартомеу забудут через 3 дня, а Месси останется в веках!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 28.10.2020 12:39
    +1
    Отлично, это будет в минус Барсе.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 28.10.2020 11:40
    0
    Бартомеу забудут через 3 дня, а Месси останется в веках!
    Ссылка
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