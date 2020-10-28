Месси после ухода Бартомеу продлит контракт с Барселоной

Многолетний лидер «Барселоны» Лионель Месси вскоре продлит соглашение с клубом.

Как сообщает Daily Telegraph, аргентинец готов остаться в клубе после ухода президента Жозепа Бартомеу.

Отметим, что в последнее время игрок и президент конфликтовали.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает следующим летом. Напомним, что минувшим летом Месси хотел расторгнуть соглашение и перейти в «Манчестер Сити».