Йозуа КИММИХ: «Победа над Локомотивом далась нам с огромным трудом»

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над московским «Локомотивом» (2:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Эта победа далась нам с огромным трудом. Не могу сказать, что мы сыграли плохо, но нужно было решать все вопросы гораздо раньше. Мы быстро открыли счет, причем гол возник буквально из ничего. Но вот потом у нас не было явного момента, чтобы забить второй мяч, особенно после перерыва. «Локомотив» очень опасно контратаковал. В общем, мы довольны тремя очками, пусть и не показали своей лучшей игры», - сказал Киммих.