Йозуа КИММИХ: «Победа над Локомотивом далась нам с огромным трудом»

Футболист «Баварии» отдал должное российскому клубу

  • 28.10.2020 10:37
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Йозуа КИММИХ: «Победа над Локомотивом далась нам с огромным трудом»
© ФК Бавария. Йозуа Киммих

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над московским «Локомотивом» (2:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Эта победа далась нам с огромным трудом. Не могу сказать, что мы сыграли плохо, но нужно было решать все вопросы гораздо раньше. Мы быстро открыли счет, причем гол возник буквально из ничего. Но вот потом у нас не было явного момента, чтобы забить второй мяч, особенно после перерыва. «Локомотив» очень опасно контратаковал. В общем, мы довольны тремя очками, пусть и не показали своей лучшей игры», - сказал Киммих.

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Источник — УЕФА

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