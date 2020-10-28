Мануэль НОЙЕР: «Довольны результатом матча с Локомотивом»

Голкипер «Баварии» – о победе с минимальным преимуществом

  • 28.10.2020 10:19
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Мануэль НОЙЕР: «Довольны результатом матча с Локомотивом»
© УЕФА. Мануэль Нойер

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над московским «Локомотивом» (2:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Естественно, мы довольны результатом. Матч получился очень трудным, мы затратили много сил, чтобы его выиграть. Считаю, «Локо» показал очень хороший футбол, хозяева действовали компактно и надежно. Мы упустили несколько моментов забить второй мяч, а потом пропустили, и ситуация заметно осложнилась. Но в итоге смогли забить снова и вырвать победу», - сказал Нойер.

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Источник — УЕФА

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