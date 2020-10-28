Ханс-Дитер ФЛИК: «Выгрызли зубами победу над Локомотивом»

Наставник «Баварии» – о поединке с российским клубом

  • 28.10.2020 09:56
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Выгрызли зубами победу над Локомотивом»
© As.com. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над московским «Локомотивом» (2:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Очень непростая победа. Фактически, выгрызли ее зубами. «Локомотив» сыграл очень хорошо. Они глубоко оборонялись, сделав ставку на дальние забросы, и пару раз создали нам большие неприятности. Но в целом, считаю, счет 2:1 по игре. Хотя мы, конечно, хотели победить убедительнее.

Комбинация, которая привела к первому голу? Это один из способов забить командам, которые отсиживаются в обороне. Сегодня это пару раз сработало и однажды привело к очень красивому голу», - сказал Флик.

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Источник — УЕФА

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