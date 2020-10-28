ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 октября

В среду, 28 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:55. Истанбул - ПСЖ 14,14 - 7,95 - 1,20
19:55. Краснодар - Челси 8,58 - 5,25 - 1,45
22:00. Севилья - Ренн 1,58 - 4,25 - 5,95
22:00. Брюгге - Лацио 2,05 - 3,60 - 3,70
22:00. Боруссия Д - Зенит 1,38 - 5,95 - 9,90
22:00. Ференцварош - Динамо Киев 3,31 - 3,35 - 2,30
22:00. Ювентус - Барселона 3,15 - 3,35 - 2,33
22:00. Манчестер Юнайтед - Лейпциг 2,33 - 3,55 - 3,10
Виталий Петровский, Sport.ua
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